Ngụy trang máy “chống bắn tốc độ”

Luật còn chưa chặt “Các loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông là hàng cấm nhập khẩu theo nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Hiện nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa quy định chế tài về hành vi này, dẫn đến việc các tài xế và chủ phương tiện sử dụng công khai thiết bị này để đối phó với CSGT. Vì vậy, cần cụ thể hóa việc sử dụng thiết bị này là vi phạm pháp luật”. Đó là ý kiến của luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP.HCM). Thượng tá Trần Sơn - phó trưởng phòng hướng dẫn luật và điều tra tai nạn giao thông, Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Bộ Công an - cho biết thiết bị phát hiện máy bắn tốc độ của CSGT đã có từ lâu. Đây không phải là máy chặn sóng của súng bắn tốc độ mà là thiết bị phát hiện sóng của máy đo tốc độ.

Theo đó, ở khoảng cách 1-2km hoặc gần hơn, tùy theo loại thiết bị do lái xe sử dụng, các máy này phát hiện có sóng của máy bắn tốc độ sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo bằng chuông cho tài xế biết và giảm tốc độ theo đúng quy định.

Theo thượng tá Sơn, việc xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đã được quy định tại nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Do đó, lực lượng CSGT khi phát hiện sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật.A.T. - M.Q.