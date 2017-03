Nguyên cán bộ ngân hàng vay tiền tỉ rồi bỏ trốn

Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang điều tra vụ Nguyễn Trọng Hưng (nguyên cán bộ phòng Hành chính, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn tại Nghệ An, trú TP Vinh, Nghệ An) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2010 đến nay, với lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng, Hưng đã vay của một số người dân và doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng. Lúc vay tiền, Hưng đang làm cán bộ ngân hàng nên nhiều người tin tưởng, giao tiền tỉ cho Hưng và nhận giấy xác nhận vay tiền viết tay. Khi đến kỳ lĩnh lãi suất, nhiều người dân đến nhà Hưng để lấy tiền thì mới biết Hưng đã ôm tiền cùng vợ và con bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bước đầu người dân tố cáo Hưng chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Được biết, Hưng từng làm cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đến năm 2007, Hưng chuyển sang làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn tại Nghệ An. Từ ngày 6-9, Hưng có đơn xin nghỉ việc và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn tại Nghệ An đã ra quyết định cho Hưng nghỉ việc. ĐẮC LAM