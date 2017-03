Nguyên chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng bị khởi tố

(PL)- Theo nguồn tin riêng, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội làm, lưu hành giấy tờ có giá giả.

Ông Sơn nguyên là chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ. Sổ tiết kiệm khống mà ông Sơn đã giao cho ông H. Ảnh: GT Theo xác minh ban đầu của công an, để giúp ông H., ông Sơn đã làm khống một sổ tiết kiệm không kỳ hạn với số tiền ghi trong sổ là 2,9 tỉ đồng mang tên ông H. Sau đó ông H. mang sổ tiết kiệm khống này nộp cho TAND quận Cái Răng để đảm bảo cho yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài sản của người khác trong một vụ tranh chấp. Với sổ tiết kiệm khống này, ông H. được tòa án chấp nhận đơn yêu cầu phong tỏa tài sản. G.TUỆ - T.THANH