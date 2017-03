Nguyên do một thiếu úy công an nhờ giang hồ đòi nợ thuê

Ngày 15-11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Trung Kiên (nguyên thiếu úy Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cơ quan công an đã tước quân tịch Kiên do Kiên có liên quan đến vụ thanh toán giữa hai băng nhóm giang hồ xảy tại ngõ 302, đường Láng (xảy ra vào đêm 13-11) làm một người chết, ba người bị thương. Đồng thời, ba bị can khác bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng gồm Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Tân Tiến và Lê Trường Thành. Riêng Phạm Quốc Vinh (ngụ phường Hàng Bột, quận Đống Đa) sau khi gây án đã bỏ trốn và sau đó ra đầu thú. Theo cơ quan công an, Chu Mạnh Hòa, tự Hòa “tầu” nợ Kiên gần 250 triệu đồng tiền cá độ bóng đá, Kiên đòi nhiều lần nhưng Hòa không trả. Kiên nhờ Tuấn, Tiến và Thành đến nhà Hòa đòi số tiền trên nhưng không gặp Hòa. Kiên nói với người nhà của Hòa hôm sau quay lại nếu Hòa không trả tiền sẽ gánh chịu hậu quả. Tối 11-11, Kiên cùng ba người nói trên mang theo một khẩu súng thể thao cùng 18 viên đạn, đến nhà Hòa thì bị băng nhóm của Hòa phục sẵn dùng dao, ông tuýp đánh trọng thương. Bị tấn công bất ngờ, nhóm Kiên tháo chạy, ẩn nấp trong một nhà dân. Tiếp đó, Kiên gọi điện thoại cho Phạm Quốc Vinh đến ứng cứu. Lập tức, Vinh cùng một số tay giang hồ đi xe ôtô BMW đến ngõ 302 đường Láng. Đến nơi, thấy Hòa đang đi bộ từ trong ngõ ra, nhóm Vinh ập xuống dùng dao đâm Hòa nhiều nhát rồi bỏ trốn. Do Hòa bị thương nặng và chết tại BV Xanh Pôn nên hàng trăm “chiến hữu” cùng người nhà đến bệnh viện rồi đụng độ tiếp với phía Kiên. Một người trong nhóm Kiên bị chém trọng thương. Nhận được tin báo, hàng trăm chiến sĩ công an đã được huy động đến bệnh viện và nổ súng mới giải tán được đám đông. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. THANH TÚ