Nguyên PGĐ Công ty Hoàng Hải bị sát hại?

Theo thông tin ban đầu, 11 giờ 20 ngày 15-10 anh Đặng Xuân Sĩ (SN 1958, ngụ P14Q10), nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải, văn phòng công ty đặt tại ấp Tiền Lân - Bà Điểm - Hóc Môn, đang điều khiển xe Future đến trước số 88 Hai Bà Trưng, Q1 thì bị bốn thanh niên đi trên hai xe máy, trong đó hai tên điều khiển xe từ phía sau chạy lên ép xe anh Sĩ. Tên ngồi sau dùng dao nhọn đâm anh Sĩ rồi cả bốn tên nhấn ga bỏ chạy. Mặc dù bị các đối tượng đâm bằng dao nhưng anh Sĩ vẫn cố gắng tri hô “cướp” và dùng xe của mình đuổi theo.

Ngay lập tức có một thanh niên chạy xe Wave BS: 54T1-5946 chở theo một đồng bọn vọt lên cản đầu xe anh Sĩ. Vì mất thăng bằng nên xe của hai đối tượng va quẹt vào taxi Mai Linh BS: 52P-8951 do anh Nguyễn Ngọc Điệp đang điều khiển theo chiều ngược lại làm hai đối tượng té xuống đường phải bỏ xe chạy bộ. Cùng thời điểm này, hai anh Nguyễn Thành Trung, Mai Vũ Hoàng là cảnh sát hình sự đặc nhiệm CAQ1 đang tuần tra trên đường đuổi theo bắt được một đối tượng.

Tại Công an P. Bến Nghé, Q1 hắn khai tên Bùi Quốc Huy (tự Gấu, SN 1985, ngụ tổ 9, khu 3, P. Bảo An, TP. Phan Rang). Huy khai nhận cùng đồng bọn đi trên một xe máy đóng vai trò cản đường, hai tên khác dùng dao đâm anh Đặng Xuân Sĩ. Vụ việc này do tên T. chỉ đạo thực hiện.

Cơ quan CSĐT đã mời các đối tượng có liên quan trong vụ án gồm Phan Thành Công (SN 1990, ngụ P26QBT), Nguyễn Hoàng Ân (SN 1995, ngụ Hóc Môn), Bùi Duy Thanh (SN 1989, ngụ Hóc Môn), Nguyễn Văn Tâm (SN 1991, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q12), Võ Hữu Nhân (SN 1993, ngụ Hóc Môn), Hoàng Duy Thịnh (SN 1987, ngụ Hóc Môn), Huỳnh Quang Vinh (SN 1992, ngụ Tân Chánh Hiệp, Hóc Môn), Thạch Vy San (SN 1990, ngụ P9, thị xã Trà Vinh), Lê Thanh Việt (SN 1986, ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định), Nguyễn Hữu Tiến (SN 1976, ngụ P4Q3, tạm trú Tân Chánh Hiệp, Q12), Lê Hùng Hậu (SN 1987, ngụ P6, TP. Sóc Trăng) đến làm việc.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, trước khi bị sát hại, anh Đặng Xuân Sĩ đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế CATPHCM tố cáo vụ tiêu cực tại công ty do ông Ngô Quang Trưởng làm Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị. Cơ quan điều tra đang phối hợp CATPHCM làm rõ.

Chiều 17-10, do vết thương quá nặng, anh Đặng Xuân Sĩ đã qua đời. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin đến bạn đọc nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Sĩ.