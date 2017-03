Nguyên phó chủ tịch xã giấu súng, đạn... trong nhà

Chiều 23-7, tại tiệc cưới của gia đình ông Nguyễn Văn Ngói (xã Phước Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh) xảy ra xô xát, một thanh niên rút súng ra bắn nhưng không nổ.

Nguyên do, Hà Văn An (Bé) là khách dự tiệc có yêu cầu mở nhạc trẻ vì “ghét nghe mấy ông già ca vọng cổ”. Ông Ngói thấy nhóm thanh niên trong bàn của An nhậu say, người đang ca vọng cổ toàn người lớn tuổi, có cả ông bí thư chi bộ ấp nên ông Ngói không chiều theo ý An. Chỉ có vậy nhưng An nổi giận, về nhà gọi thêm Nguyễn Hoàng Anh (thường gọi là Chó Con) đến làm cho “ra ngô ra khoai”. Thấy vậy, anh Nguyễn Ngọc Cao (em chú rể) chạy đến ngăn cản thì Anh móc ra khẩu súng rulô bên trong có năm viên đạn nhằm thẳng anh Cao bóp cò. Rất may súng để lâu ngày không sử dụng nên đạn lép. Thấy có súng, anh Cao bỏ chạy, Anh cầm súng đuổi theo khiến mọi người trong tiệc cưới khiếp đảm. Anh Ngô Thanh Nhàn (người nhà ông Ngói) liền nhào lại ôm Anh và đá văng khẩu súng. Anh nhặt súng đem về nhà cất giấu rồi quay lại nhà ông Ngói gây sự tiếp thì bị công an bắt giữ.

Vợ ông Sơn bên chiếc tủ cất giấu súng, lựu đạn, pháo sáng… của chồng.

Tại trụ sở công an, Anh khai súng này mượn của con trai ông Lê Hoài Sơn (nguyên phó chủ tịch xã Phước Vĩnh, đã nghỉ việc). Con trai ông Sơn cho biết cách đây mấy tháng đã lấy trộm khẩu rulô đem chôn gần nhà nhưng không hiểu sao bị mất (?). Khi khám xét nhà ông Sơn, công an phát hiện trong cặp ông Sơn có một khẩu K54. Trong tủ thờ nhà ông Sơn cất giấu tám viên đạn, một hộp đạn, ba quả lựu đạn, một quả pháo sáng, ba băng đạn AK. Lập tức, ông Sơn bị công an tạm giữ để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Về phía nạn nhân, anh Cao cho biết sau khi xảy ra sự việc, anh luôn bị một nhóm người lạ chặn đường hăm dọa khiến anh không dám đi cạo mủ cao su. Riêng anh Nhàn đang phải lánh mặt vì đàn em An nhiều lần qua nhà tìm anh để hành hung.

Theo ông Ngói thì công an địa phương cần sớm can thiệp, bảo vệ tính mạng cho người bị hại. Không hiểu vì sao công an không tạm giữ An để An cùng đồng bọn truy tìm người nhà ông Ngói để trả thù.

HÀN GIANG