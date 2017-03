Nguyên phó tổng giám đốc BIDV thoát tội nhận hối lộ

Đồng phạm với Dũng là bị can Trần Thị Thanh Bình, nguyên phó giám đốc BIDV Hải Phòng, cũng được chuyển tội danh như ông Dũng.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm giám đốc BIDV Hải Phòng, ông Dũng đã giải quyết cho Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng do ông Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc vay hơn 45 tỉ đồng thông qua hai hợp đồng tín dụng dài hạn. Đến năm 2008, ông Dũng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc BIDV Việt Nam.

Đầu năm 2009, ông Khánh đề nghị trực tiếp với BIDV Hải Phòng được chuyển nhượng dự án kho bãi container đang thế chấp. Ông Dũng đã dàn xếp để công ty của ông Khánh chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Công ty Dầu khí Anpha Hải Phòng. Đây là công ty trong đó ông Dũng góp cổ phần 20%, bà Bình 10%.

Trong khi giải ngân số tiền bán tài sản của Công ty VK, ông Dũng đã nhiều lần yêu cầu ông Khánh phải chi tiền cho mình. Sau lần chỉ đạo bà Bình nhận 4 tỉ đồng thành công, đầu tháng 2 ông Dũng trực tiếp nhận 1 tỉ đồng từ ông Khánh thì bị bắt quả tang.

Theo VKSND TP Hà Nội, bị can Dũng đã lợi dụng việc công ty của ông Khánh gặp khó khăn, mặc dù không còn trực tiếp xử lý khối tài sản này nhưng bị can Dũng đã lợi dụng vị trí, chức vụ của mình là phó tổng giám đốc BIDV để yêu cầu BIDV Hải Phòng phải giải ngân số tiền cho công ty ông Khánh. Cơ quan CSĐT kết luận điều tra và đề nghị truy tố với bị can Dũng và Bình về tội nhận hối lộ là chưa đúng với các hành vi của các bị can.

THANH TÚ