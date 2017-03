Nguyên phó văn phòng UBND huyện An Dương bị bắt

Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã bắt giam ông Khúc Thanh Hải, nguyên phó chánh Văn phòng UBND huyện An Dương, về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Khi tại chức, ông Hải phụ trách bộ phận một cửa của UBND huyện An Dương, có nhiệm vụ nhận hồ sơ từ các cán bộ xã và người dân để làm thủ tục cấp giấy đỏ và thu các khoản thuế, lệ phí. Hải nhận 55 hồ sơ xin cấp giấy đỏ của cán bộ các xã An Đồng, Tân Tiến, Nam Sơn và của một số người dân và thu hơn 190 triệu đồng tiền thuế, lệ phí cho 55 bộ hồ sơ này. Sau đó, Hải làm giả 81 giấy nộp tiền vào ngân sách theo mẫu để đưa vào hồ sơ làm thủ tục cấp giấy đỏ và chiếm đoạt số tiền này. Đặc biệt, Hải đã “giúp đỡ” cho bà Nguyễn Thị Thúy Hương (cán bộ tư pháp xã Nam Sơn) biến 540 m2 đất nông nghiệp thành đất ở, được bà Hương trả công 360 triệu đồng. Sau đó, bà Hương mang giấy đỏ này thế chấp tại một ngân hàng, vay 500 triệu đồng và bị ngân hàng phát hiện là giấy dỏm, bà Hương mang nộp lại giấy đỏ cho huyện, trả tiền cho ngân hàng. Công an xác định ông Hải đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 552 triệu đồng. Ông Hải sinh năm 1980, được bổ nhiệm làm phó chánh Văn phòng UBND huyện An Dương nhiệm kỳ 2007-2011. Tháng 10-2011, ông không được tái bổ nhiệm vì không đủ điều kiện, uy tín… H.HOÀNG