Nguyên TGĐ BV Tây Đô thuê người chiếm bệnh viện

Rạng sáng 27-9, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp và một số người mặc sắc phục xung kích hình sự Ninh Kiều tiến vào BV Tây Đô và chiếm giữ các khu vực trong yếu. Ngay cổng bệnh viện này, một sợi dây xích sắt được cột với cánh cổng...

“Đánh úp” lúc nửa đêm về sáng

Theo lời các nhân chứng, vào khoảng 2 giờ sáng 27-9, tại cổng chính BV Tây Đô, nhóm bảo vệ của bệnh viện đang trực thì thấy có 7-8 xe máy chở theo những người mặc sắc phục xung kích hình sự Ninh Kiều nhanh chóng tiến vào bệnh viện. Sau đó, người của một công ty bảo vệ cũng tiến vào và giành quyền kiểm soát khu vực cổng chính, sảnh, các khu vực hành chính, khu khám, chữa bệnh...

Nhóm bảo vệ của BV Tây Đô được yêu cầu rời khỏi vị trí để nhường lại cho nhóm người trên. Ở sảnh trước khu vực khám bệnh, một bảo vệ của BV Tây Đô trong lúc hỗn loạn đã bị đánh vào đầu, phải đưa đi cấp cứu.

Đến sáng 27-9, không khí ở BV Tây Đô khá căng thẳng, cổng chính chỉ mở 1/3 và có cột sợi xích sắt thu hút hàng chục người lạ mặt hiếu kỳ. Cổng chính bệnh viện có dán thông báo: Cho phép lực lượng bảo vệ nội bộ của bệnh viện nghỉ 15 ngày, được hưởng nguyên lương; cấm ông Diệp Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc bệnh viện cùng phó giám đốc và trưởng phòng Tài chính và quản trị nhân sự vào bệnh viện. Bản thông báo đồng ký tên của ông Nguyễn Minh Hoàng (nguyên tổng giám đốc bệnh viện, đã bị ông Bình cách chức hồi tháng 8-2009) và ông Cao Trường Thọ - một thành viên tham gia góp vốn vào bệnh viện.

Lực lượng bảo vệ do ông Thọ và ông Hoàng thuê bao chiếm bãi giữ xe của bệnh viện. Ảnh: GIA TUỆ

9 giờ sáng cùng ngày, ông Hoàng và ông Thọ cũng triệu tập một cuộc họp với các bác sĩ còn lại của bệnh viện để phân công công tác.

Trung tá Nguyễn Văn Cao, Phó Trưởng Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, xác nhận là có nhận thông tin đánh nhau tại BV Tây Đô. Theo biên bản lời khai mà Công an phường Hưng Phú ghi nhận thì người bị đánh là anh Nguyễn Phước Huẩn. Anh Huẩn khai với công an là khi anh đang trực tại sảnh khu vực khám bệnh thì nhóm người trên tới đuổi anh ra khỏi vị trí sảnh. Anh Huẩn không chịu đi nên bị đánh vào đầu...

Chiếm giữ bệnh viện vì bức xúc?

Việc cho lực lượng thuê mướn từ bên ngoài vào để chiếm giữ các vị trí trọng yếu của BV Tây Đô đến sáng sớm hôm sau mọi người mới biết do chủ trương của nhóm BS Nguyễn Minh Hoàng - nguyên tổng giám đốc và ông Cao Trường Thọ.

Qua điện thoại, ông Cao Trường Thọ cho biết vì quá bức xúc do cả năm nay ông và những người đã đổ vốn vào bệnh viện này không nắm rõ việc thu chi của bệnh viện, việc chia lãi không được thực hiện và ông Diệp Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên hiện nay không thực hiện các kiến nghị trong kết luận của Thanh tra. Trả lời câu hỏi: “Việc cho người vào bệnh viện để thay thế lực lượng bảo vệ thuộc biên chế bệnh viện có hợp pháp?”, ông Thọ cho rằng: “Không biết có được phép hay không nhưng vì bức xúc quá nên phải làm vậy”. Chuyện anh Huẩn bị đánh phải nằm cấp cứu thì ông Thọ cho rằng anh này bị té và “chỉ bị nhẹ thôi”. Cũng theo ông Thọ, liên quan đến việc thay thế các vị trí chủ chốt của bệnh viện như thế nào thì phải 2-3 ngày nữa, đại hội toàn bộ các thành viên sẽ quyết định chuyện này.

Trong khi đó, ông Diệp Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên của bệnh viện, cho biết đang làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp việc bệnh viện bị bao chiếm trái phép.

- Tháng 8-2009, xảy ra tranh chấp giữa Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Hoàng với ông Diệp Thanh Bình. Ông Bình đã ký quyết định miễn nhiệm chức tổng giám đốc của ông Hoàng. Phần ông Hoàng, ông cũng có thông báo là ông Bình có dấu hiệu cản trở, gây khó khăn trong công tác của tổng giám đốc; cản trở việc sử dụng con dấu bệnh viện... trước khi miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc của ông… - Tháng 6-2010, Sở KH&ĐT TP Cần Thơ công bố kết luận thanh tra BV Tây Đô. Kết luận thanh tra nêu rõ việc ông Diệp Thanh Bình ký quyết định miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc của ông Nguyễn Minh Hoàng không đúng quy định. Kết luận thanh tra đề nghị ông Diệp Thanh Bình thu hồi quyết định miễn nhiệm đối với ông Hoàng và phục hồi chức vụ cho ông Hoàng để điều hành bệnh viện trong khi chờ quyết định của hội đồng thành viên mới. - Ngày 25-7-2010, ông Nguyễn Minh Hoàng đã tổ chức “đại hội thành viên”, biểu quyết thông qua quyết định bãi miễn chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên của ông Diệp Thanh Bình và bầu ông Cao Trường Thọ làm chủ tịch hội đồng thành viên. - Ngày 26-7, trong cuộc họp báo, ông Trần Thanh Phương, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT TP Cần Thơ), khẳng định hội đồng thành viên được pháp luật công nhận là những người có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Bình làm chủ tịch.

GIA TUỆ