Nguyên trung úy CSGT nổ súng ra oai ngày mùng 1 tết

Theo điều tra ban đầu, người bắn súng là ông Hoa Thanh Điền, ngụ TP.HCM. Thời điểm năm 2009, ông Điền là trung úy CSGT thuộc Công an quận 7, TP.HCM và đã bị tước danh hiệu công an nhân dân do vi phạm kỷ luật.

Chiều 10-2, ông Điền tới nhà người thân ở ấp Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú, chúc tết sau đó ngồi uống rượu với một số người dân địa phương. Trong lúc lời qua tiếng lại trên bàn nhậu, bất ngờ ông Điền rút trong người ra khẩu K54 bắn chỉ thiên năm phát liên tiếp trước đám đông.

Theo ông Châu, sau khi hết thời hạn tạm giữ hình sự, ông Điền được tạm thời tại ngoại, chờ xử lý sau.

TƯỜNG VÂN