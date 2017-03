Nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn bị bắt

Theo một nguồn tin, sáng 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam bốn tháng với trung tá Nguyễn Thành Trung, phó trưởng Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn. Ông Trung bị bắt để điều tra về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là diễn biến mới khi công an điều tra mở rộng vụ án ăn chặn kỳ nam do người dân đào được ở rừng Gộp Ngà (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) hồi cuối tháng 9-2012.

Cùng ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng bắt tạm giam một người dân (chưa rõ tên tuổi) trú huyện Khánh Sơn, được cho là “tay chân đắc lực” của ông Trung trong vụ án trên. Cũng theo nguồn tin, ông Trung là một mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ kỳ nam mà một số Công an huyện Khánh Sơn đã ăn chặn của dân đào trầm.

Trước tháng 4-2012, ông Trung là trưởng Công an huyện Khánh Sơn. Trong thời gian làm trưởng công an, ông bị dân “tố” là nhận hơn 20 ha đất lâm nghiệp (thực chất là rừng phòng hộ), sau đó chặt trắng hàng chục cây gỗ quý. Sau khi sự việc bị phát hiện, tháng 4-2012, ông Trung bị giám đốc công an tỉnh tạm đình chỉ công tác. Hai tháng sau, ông bị cách chức ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, cách chức bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn. Đến tháng 9-2012, ông Trung bị giáng cấp từ thượng tá xuống trung tá, giáng chức từ trưởng xuống phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn và sau đó bị điều chuyển công tác về Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian này, khu vực rừng Gộp Ngà, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn rộ thông tin người dân trúng kỳ nam, hàng trăm người dân ở Khánh Hòa và một số tỉnh khác kéo nhau vào rừng đào bới. Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn đã thành lập đội kiểm tra liên ngành gồm kiểm lâm - quân đội - công an và Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn để ngặn chặn, đẩy đuổi những nhóm người dân ra khỏi rừng. Đến chiều 26-9-2012, cán bộ liên ngành móc nối, tạo điều kiện cho nhiều nhóm người đào bới trầm kỳ và giao ước khi trúng trầm kỳ sẽ chia đôi. Tối hôm đó, nhóm người ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đào bới được khoảng 1,5 kg kỳ nam nhưng đã bị một số cán bộ công an tham gia trong đội liên ngành chiếm giữ. Sau khi bán được kỳ nam, các phu trầm không được chia tiền nên họ đi tố cáo. Vì việc này mà hàng trăm phu trầm đã kéo lên các cơ quan của tỉnh, tố cáo một số cán bộ Công an huyện Khánh Sơn đã ăn chặn kỳ nam mà họ đào được, trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định sự việc công an bảo kê, ăn chặn kỳ nam của người dân là có thật và 11 cán bộ, chiến sĩ của Huyện đội Khánh Sơn đã nộp lại cho cơ quan chức năng 220 triệu đồng; bốn cán bộ công an huyện đã nộp lại 1,2 tỉ đồng. Đầu tháng 4-2013, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam ba công an viên huyện Khánh Sơn gồm, Vũ Anh Trung, nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường; Nguyễn Hồng Hà, nguyên đội trưởng Đội CSGT và Trần Lệ Kiên, nguyên phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, khi vụ ăn chặn kỳ nam của người dân bị vỡ lở, những công an bị bắt đều khai nhận ông Trung là mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ số kỳ nam chiếm được.

