Nguyên trưởng Công an TP Biên Hòa bị kiểm điểm

Đó là Thượng tá Nguyễn Thành Long, nguyên Trưởng Công an TP Biên Hòa, Thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và một số điều tra viên của đội này.

Trước đó, ngày 16-11, Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định điều động Thượng tá Bùi Hữu Danh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh sang giữ chức vụ Trưởng Công an TP Biên Hòa thay cho Thượng tá Nguyễn Thành Long được điều động về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Công an tỉnh.

TR.DUNG