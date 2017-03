Nhà báo Nguyễn Minh Hiền qua đời

Lễ tang nhà báo Nguyễn Minh Hiền do gia đình, tạp chí Người Đô Thị và báo Doanh Nhân Sài Gòn đồng tổ chức. - Linh cữu quàn tại tư gia: 386/67 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM. - Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 24-4-2016. - Lễ di quan lúc 10 giờ ngày 26-4-2016. - An táng tại đất nhà ở ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM.