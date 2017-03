Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai thứ 26 ở miền Trung

Công trình gồm 2 tầng với 6 phòng học, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ đồng do UBND TP Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn tài trợ. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình là nơi học tập của các cháu mần non và cũng là nơi trú tránh của người dân thôn Cẩm Nên mỗi khi có bão lũ xảy ra.



Theo ông Thân An – Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung, đây là công trình thứ 26 của Quỹ trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giúp cho người dân có chỗ trú tránh an toàn mỗi khi có bão, lũ xảy ra.



Trong tháng 10 này, Quỹ sẽ tiếp tục khánh thành và đưa vào sử dụng 5 công trình khác ở các tỉnh Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh. Ngay tại lễ khánh thành, ông Thân An với danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á đã trao tặng gần 180 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cháu của trường mần no Hòa Tiến 1.





Theo Nguyễn Hùng (SGGP)