Nhà máy thuỷ điện Hố Hô không có người trực lũ

Thuỷ điện Hố Hô.



Theo Văn Dũng - Minh Lý ( Dân Trí)



Trao đổi với PV vào trưa 16/10, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bức xúc cho biết: Vào 21h30 tối 15/10, mưa rất lớn và kéo dài ở thượng nguồn rừng Hà Tĩnh và Quảng Bình, cộng với tình trạng sạt lở nghiêm trọng sau đợt lũ mới đây một lần nữa đe doạ đến sự an toàn của công trình Nhà máy thuỷ điện Hố Hô nên một đoàn cán bộ của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp công trình thuỷ điện trên.Theo ông Sơn, lúc đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh có mặt, Nhà điều hành của Nhà máy này “cửa đóng then cài” không có bất kỳ một cán bộ nào trực. Do không thể nắm bắt được thông tin nào về Nhà máy cũng như đập Hố Hô trong đợt mưa lũ mới này buộc đoàn công tác phải liên hệ qua điện thoại với một cán bộ của nhà máy tên Thông.Tuy nhiên, đầu dây bên kia vị cán bộ tên Thông cho biết “có lẽ do anh em đi ăn cơm nên không có ai trực ở nhà điều hành, còn tôi hiện đang ở nhà”.Tiếp đó đoàn công tác đã liên hệ với ông Đào Nhân Thế, Phó Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Hố Hô. Ông Thế cũng không có mặt tại trụ sở và tỏ ra bất ngờ trước thông tin đoàn kiểm tra cung cấp “Nhà điều hành không có ai trực”.Do không có người dẫn đường buộc lòng đoàn kiểm tra của tỉnh Hà Tĩnh phải tự lên đập Hố Hô để kiểm tra tình hình mưa lũ, mực nước.“Sự thiếu trách nhiệm, thờ ơ đối phó với mưa lũ của lãnh đạo Nhà máy thủy điện Hố Hô có thể tái diễn việc các cửa xả không mở được khiến đập có nguy kịch như vừa qua. Tuy nhiên, rất may nỗi lo của chúng tôi đã không xẩy ra” - ông Sơn bức xúc cho biết.Ông Sơn khẳng định, trước sự thờ ơ, xem thường diễn biến bất thường mưa lũ của lãnh đạo Nhà máy thuỷ điện Hố Hô, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có ý kiến với lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền bắc 1 - chủ đầu tư Nhà máy và cao hơn là Tập đoàn điện lực Việt Nam nhằm chấm dứt ngay sự thiếu trách nhiệm nói trên.