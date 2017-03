Nhà một công an ở Bình Phước bị gài mìn

Trước đó, sáng ngày 10/10, vợ thiếu tá An phát hiện trước cổng sắt ngoài nhà mình có một thùng sơn (đặt tại cánh cổng cố định) nên thấy lạ và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cử lực lượng công binh tới hiện trường. Sau khi xác định đây là quả mìn tự tạo, lực lượng công binh tiến hành tháo gỡ nhưng không được. Đến 9 giờ ngày 10/10, công binh quyết định kích nổ quả mìn.

Nhiều người dân phường Tân Phú (Thị xã Đồng Xoài) cho biết họ nghe một tiếng nổ cực lớn, sau đó là khói bốc lên từ phía sau tòa nhà Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước (nơi có nhà thiếu tá An). Do trước khi kích nổ, khu vực nhà thiếu tá An đã được cô lập nên không ai thương vong, nhưng một nhà gần đó bị vỡ cửa kính.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước liên tục xảy ra các vụ đặt mìn trước nhà quan chức. Như vụ đặt mìn tự tạo trước nhà trung tá Huỳnh Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài và nơi ở trong khu nhà tập thể của ông Nguyễn Mậu Hưng, Viện trưởng Viện KSND thị xã Đồng Xoài vào sáng 24/12/2008.

Thời điểm đó, quả mìn trước nhà trung tá Sơn phát nổ vào 6h40 phút và làm đại úy Trương Tấn Hải (SN 1967, điều tra viên Công an thị xã) bị thương ở mắt phải đưa xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Riêng 2 quả mìn đặt tại nhà ông Hưng, do lực lượng công binh tới tháo gỡ vào buổi chiều 24-12-2008, nên không gây nổ.

Sau đó, đến ngày 17/4/2009, kẻ xấu tiếp tục cài thuốc nổ vào khẩu súng nhựa khiến cháu Vũ Văn Linh (SN 1999, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đồng Nai), ngụ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng (Bình Phước) thiệt mạng. Cháu Phạm Đại Nghĩa (SN 2005, gọi Linh bằng cậu) bị phỏng toàn thân.

Điều đáng nói, những vụ đặt mìn tự tạo nêu trên, cho đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước chỉ phát hiện 10 đối tượng vận chuyển, tàng trữ và mua bán chất gây nổ chứ chưa tìm ra thủ phạm. Riêng vụ đặt mìn tại nhà thiếu tá An, theo nhận định đối tượng cài mìn rất am hiểu công thức chế tạo và cài cắm mìn tự tạo dẫn đến lực lượng công binh buộc phải kích nổ quả mìn.