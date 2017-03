Nhà nghệ sĩ Phước Sang bị tạt dầu hắc, mắm tôm

Vụ việc đã được gia đình trình báo Công an phường Bình An. Diễn viên Kim Thư cho rằng có khả năng vụ việc do một số người từng cho nghệ sĩ Phước Sang mượn tiền bức xúc gây ra. Kim Thư cũng khẳng định hệ thống camera an ninh quan sát cũng đã ghi hình được người gây ra vụ việc trên và sẵn sàng cung cấp cho lực lượng công an.

NB