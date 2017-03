Nhà thầu ‘bồi thường’ vụ cô gái rơi cầu tạm

(PL)- Chiều 25-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ chị Võ Hoàng Anh T. (18 tuổi, huyện Bến Lức) rơi xuống cầu tạm cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ việc thu hút rất đông người hiếu kỳ đến xem. Ông Võ Thành Thái, cha chị T., cho biết thêm trưa 25-9, một số người đến gia đình nói là đại diện Công ty Xây dựng Thế Toàn (đơn vị tháo dỡ cầu tạm - NV) đưa thêm 50 triệu đồng (hôm đám tang công ty này đã đưa 20 triệu đồng) và đề nghị gia đình ký giấy cam kết không khiếu nại về sau. “Lúc đó, một người xưng là cán bộ nói gia đình nhận đi, sau này cơ quan chức năng xử lý rồi tính sau. Theo lời, chúng tôi đã nhận nhưng đây không phải là tiền bồi thường nên chúng tôi không ký cam kết” - ông Thái nói. Cùng ngày, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Công ty Thế Toàn để xác tín thông tin nhưng không được. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khuya 19-9, chị T. được bạn chở về Bến Lức, khi đến cầu tạm An Thạnh đang tháo dỡ nhưng không có cảnh báo, rào chắn nên chị T. rơi xuống cầu, bị nước cuốn và thi thể được tìm thấy vào hôm sau. HOÀNG NAM