Nhà thầu chạy... nợ, công nhân mất lương

Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) từ người lao động, số tiền ông Kiệt nợ lương công nhân khoảng 400 triệu đồng.



Bên cạnh đó, ông Kiệt còn nợ chị Nguyễn Thị Thu, chủ cửa hàng buôn bán vật tư Phương Thu ở thôn Tân Hi, xã Bình Đông, trên 60 triệu đồng mua vật tư như giày bảo hộ, dây an toàn, đá nhám sắt; nợ chị Ngọc Thúy, chủ quán cơm Thành Đạt, 115 triệu đồng tiền mua gần 2.000 suất ăn cho công nhân.



Anh Trần Hữu Nhiệm, chủ cửa hàng điện cơ Lâm Hồng, kể đã vay mượn 45 triệu đồng mua vật tư cung cấp cho ông Kiệt, đến khi tiền nợ lên 50 triệu đồng thì không thấy ông Kiệt đâu.



Theo TRÀ MINH (TTO)