Nhà thiếu nhi: Xuống cấp và sử dụng sai chức năng

Bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM, nhận xét tại buổi khảo sát về công tác đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em vào sáng qua (5-8).

Theo báo cáo của NTN TP, TP.HCM hiện có 20 NTN và hai trung tâm hoạt động thanh thiếu niên quận, huyện. Quận Tân Phú và huyện Hóc Môn hiện chưa có NTN. Trong đó, NTN TP và các quận 1, 3, 4, Bình Chánh, cơ sở vật chất xuống cấp, gây khó khăn cho việc triển khai các chương trình hoạt động.

Nhiều đại biểu đặt vấn đề, trong khi điểm vui chơi cho trẻ em “cực thiếu và cực hiếm” thì không ít NTN lại sử dụng không gian này để phục vụ cho những mục đích khác như kinh doanh các dịch vụ đám cưới, cho thuê làm bãi giữ xe, làm mặt bằng kinh doanh hoặc để luyện thi đại học.

Theo ông Phạm Ngọc Tuyền, Giám đốc NTN TP, một trong những lý do khiến các NTN hoạt động không hiệu quả là do thường xuyên có sự xáo trộn về mặt nhân sự. Do cơ chế kiêm nhiệm nên sau mỗi nhiệm kỳ, bí thư quận, huyện đoàn mà thay đổi là nhân sự tại NTN cũng phải thay đổi theo dẫn đến những thay đổi trong phương thức họat động nên rất khó ổn định để làm việc lâu dài. Mặt khác, người làm công tác quản lý nhưng lại thiếu chuyên môn, dẫn đến tình trạng “làm chay”, làm theo kiểu cảm tính.

VIỆT HOA