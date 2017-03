Nhà xe vi phạm còn cướp súng của CSGT

Vào thời điểm cận tết Nhâm Thìn, các xe khách đường dài luôn chở khách quá số người quy định. Để tránh các chốt kiểm soát giao thông của CSGT Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1A, các xe khách thường đi theo tuyến quốc lộ 55 ven biển (từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Lương Sơn, Bình Thuận) sau đó mới vòng trở ra quốc lộ 1A về các tỉnh phía Bắc. Đêm 20-1, tổ tuần tra giao thông do Trung úy Trương Thanh Tình làm tổ trưởng phát hiện hai xe khách chạy tốc độ cao, lấn tuyến trên quốc lộ 55 nên thổi còi kiểm tra nhưng hai xe đều bỏ chạy. Sau khi rượt đuổi gần 1 km, xe 16L-5490 bị nổ lốp nên dừng lại. Tuy nhiên, khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, tài xế lập tức nhảy lên xe nổ máy chạy tiếp. Tổ tuần tra tiếp tục rượt đuổi, chặn đầu xe và Trung úy Tình bắn một phát súng chỉ thiên yêu cầu chấp hành hiệu lệnh.

Theo tường trình của Trung úy Tình, lúc này nhiều hành khách trên xe nhảy xuống la hét, chống đối nên Trung úy Tình bắn thêm một phát súng chỉ thiên nữa. Bất ngờ tài xế nhảy xuống bóp cổ Trung úy Tình, cướp súng (loại súng bắn đạn hơi cay thuộc công cụ hỗ trợ) nhảy lên xe. Một CSGT đi cùng định cứu đồng đội thì bị phụ xe dùng cây đánh vào vai chấn thương, sau đó xe nổ máy tiếp tục lao đi. Nhận được tin báo, Công an thị xã La Gi phối hợp các cơ quan công an dọc quốc lộ đưa nhiều phương tiện ra đường án ngữ để chặn dừng chiếc xe liều lĩnh trên. Sau gần 15 km tháo chạy, xe 16L-5490 mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, tài xế đóng cửa xe cố thủ không cho công an kiểm tra. Trước tình huống này, Công an thị xã La Gi đã tăng cường lực lượng đến hỗ trợ, cửa xe được mở ra nhưng tài xế và phụ xe đã trà trộn vào hành khách để lẩn trốn.

Sau khi xe bị đưa về thị xã La Gi tạm giữ, rạng sáng 21-1, tài xế mới chịu ra trình diện và khai giấu khẩu súng dưới ghế xe. Qua kiểm tra, giấy phép lái xe của tài xế xe khách 16L-5490 đã bị CSGT thu giữ trước đó do phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định. Tại thời điểm kiểm tra, xe chở đến 58 khách dù chỉ thiết kế 46 ghế.

Theo Công an thị xã La Gi, tài xế trực tiếp cướp súng là Phạm Đức Lưu và phụ xe đánh CSGT là Nguyễn Văn Tuân (cả hai cùng ngụ ở Vũ Thư, Thái Bình).

Theo Thượng tá Phạm Duy Khang, do vụ việc cần được tiếp tục xác minh, làm rõ nên công an chưa khởi tố vụ án.

PHƯƠNG NAM