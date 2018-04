Nhầm hạt cây trong trường là hạt dẻ, 7 học sinh ngộ độc

Chiều 23-4, có bảy học sinh Trường Tiểu học Kỳ Tân (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng.

Cuối buổi chiều cùng ngày, nhiều học sinh cho biết có nhặt quả ở cây trong sân trường ăn rồi kêu bị đau bụng, choáng, tức ngực, khó thở… Lúc này, các giáo viên hốt hoảng gọi cấp cứu và thông báo cho phụ huynh. Các em được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu.

Trong đó có một nữ học sinh bị ngộ độc rất nặng nên các bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện phải tiến hành cấp cứu khẩn cấp, rửa ruột và em đã qua cơn nguy kịch.

Tối 23- 4, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, cho biết: “Có bảy em bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu và đã cấp cứu kịp thời. Trong số đó có bốn em đang làm thủ tục ra viện, về nhà theo dõi sức khỏe. Thông tin tìm hiểu ban đầu thì trong giờ ra chơi chiều 23-4, các anh chị lớp 4, lớp 5 nghịch, lừa các em học sinh lớp 1 là quả cây trong sân trường rụng xuống sân là hạt dẻ ăn được. Các cháu lớp 1 đã ăn rồi bị ngộ độc. Cháu tôi cũng về cho biết là các anh chị lừa hạt quả bàng là hạt dẻ và cháu tôi không ăn nên không bị ngộ độc. Tuy nhiên, có khả năng các cháu bị ngộ độc là nghi ăn hạt ngô đồng”. Sự việc đang được cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Năm học trước, vào chiều 10-4-2017, 12 em học sinh Trường Tiểu học Tân Giang (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng ăn quả ngô đồng, về nhà thì có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, được chuyển đến khoa Cấp cứu - Chống độc BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Một vụ việc tương tự xảy ra vào chiều 20-4-2017, có 50 học sinh Trường Tiểu học Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu vì các em nhầm lẫn quả ngô đồng là quả óc chó “ăn vào cho thông minh”. Ngày 22-4-2017, cũng có 37 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu (huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An) ăn quả ngô đồng và bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu. Năm 2017, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc.