Nhận dạng những kẻ cướp tiệm vàng

Vụ sát hại chủ tiệm vàng ở Đồng Nai: Tạm giam thêm một nghi can Ngày 30-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Tốt (19 tuổi, quê Ninh Bình), nghi can liên quan đến vụ sát hại chủ tiệm vàng Hiếu Học (thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai) vào đêm 27-8. Trước đó, Tốt đã đến đầu thú tại công an. Như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, sáng 6-9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp PC45 - Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Long và Phạm Ngọc Anh (cùng trú Đắk Lắk) là hai nghi can sát hại chủ tiệm vàng Hiếu Học. Tang vật thu giữ là 2,8 kg vàng, hơn 200 triệu đồng. Sau khi gây án, Long và Anh chạy về hướng Di Linh, Lâm Đồng. Đến ngày 28-8, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện chiếc xe SH biển số 60X9-3079 của anh Học tại chợ thị trấn Di Linh (Lâm Đồng). Hai nghi can Long, Anh tiếp tục vừa du lịch vừa lẩn trốn qua nhiều tỉnh cho đến khi bị bắt tại TP Hạ Long, Quảng Ninh cùng hai cô gái. N.ĐỨC