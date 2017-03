Nhận lao động Trung Quốc: Chuyện đã rồi!

Ngày 8-10, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm tra Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Ban giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cho biết sẽ phấn đấu xây dựng hoàn thành tổ máy số 1 vào tháng 12-2018. Sau đó, đến tháng 9-2019 sẽ đưa toàn bộ nhà máy đi vào hoạt động. Đại diện nhà máy này nói tính đến tháng 10-2015 ở nhà máy có 256 lao động người Trung Quốc. Tuy vậy, hiện nay mới chỉ 15 người được cấp giấy phép lao động.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận khẳng định việc chậm cấp giấy phép là lỗi của nhà máy: nhận lao động Trung Quốc theo kiểu “tiềm trảm, hậu tấu”. Cụ thể, nhà máy chưa xin giấy phép đã đưa lao động người Trung Quốc qua làm. Tương tự, Đại tá Trần Sỹ Tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cũng cho rằng khá nhiều lao động người Trung Quốc đến Vĩnh Tân làm việc bằng visa du lịch. Do vậy, Đại tá Trần Sỹ Tá yêu cầu ban giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phải chấp hành nghiêm Luật Cư trú, Luật Xuất nhập cảnh.

Khu vực tập kết xỉ - nơi dễ phát tán, gây ô nhiễm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ảnh: PN

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra khu vực cảng tiếp nhận than và nơi tập kết than, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Như Pháp Luật TP.HCM đã nêu, chính việc ô nhiễm môi trường từ than, xỉ đã khiến người dân phản đối và đổ ra đường chặn xe (vào giữa tháng 4-2015) làm tuyến quốc lộ 1 tắc nghẽn nghiêm trọng. Trao đổi với phóng viên về bài học rút ra từ câu chuyện trên, ông Đinh Văn Thành, Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cho biết đã tập trung xử lý bãi xỉ hiện không còn phát tán tro bụi ra môi trường. “Chúng tôi cam kết sẽ kiểm tra, kiểm soát bãi xỉ hằng ngày và luôn tập trung lu lèn, tưới nước, che phủ bạt bãi xỉ” - ông Thành nói.

Đoàn công tác cũng đến thị sát Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. nhà thầu thi công (Doosan, Hàn Quốc) cho biết đã thi công được 30% khối lượng công trình và dự kiến sẽ đưa tổ máy số 1 hoạt động vào tháng

12-2017. Tương tự, công trình cảng tổng hợp Vĩnh Tân hiện mới đạt được 30% và dự kiến tháng 4-2017 mới hoàn thành. Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhấn mạnh cảng tổng hợp Vĩnh Tân khi đi vào hoạt động sẽ có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa cho Bình Thuận và các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng cùng Tây Nguyên.