Nhận lỗi, bồi hoàn cho người lao động

Định mức bất hợp lý dẫn đến lương “khủng” Một chuyên gia về tài chính tiền lương phân tích: Do định mức kỹ thuật Bộ Xây dựng ban hành đã lạc hậu nên hầu hết các công ty công ích đều tăng năng suất so với định mức. “Ví dụ nạo vét 1 m cống thoát nước, theo định mức của Bộ Xây dựng cần 10 công với số tiền chi trả là 1 triệu đồng. Thực tế, trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại nên nạo vét 1 m cống chỉ cần một công, số tiền phải trả chỉ 100.000 đồng và công ty công ích có thể “lời” đến 900.000 đồng. Trong khi đó, việc kiểm tra, nghiệm thu nạo vét cống là rất khó thực hiện. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các ngành chiếu sáng, cây xanh vì rất khó khi nghiệm thu khối lượng công việc… Đây cũng là lý do vì sao nhiều công ty công ích chỉ thuê công nhân theo thời vụ trả tiền thấp để giữ lại khoản tiền dư ra do định mức bất hợp lý. Kết quả là dàn lãnh đạo nhận được lương “khủng”. MP - TT ghi Lương cao nhất chỉ 36 triệu đồng/tháng Theo TS Lê Thị Thúy Hương, Trưởng Bộ môn Luật lao động, ĐH Luật TP.HCM, Nghị định 51/2013 của Chính phủ quy định khá cụ thể về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Theo đó, lương của những người thuộc đối tượng trên được quy định tại phụ lục II (ban hành kèm Nghị định 51/2013), có mức lương 16-36 triệu đồng tùy theo chức vụ. Trong trường hợp công ty làm ăn có lãi thì mức lương trên có thể được tăng nhưng không quá 1/2 của mức lương cũ. Tôi cho rằng hoặc cách tính lương cơ bản có sự nhầm lẫn hoặc mức lương trên đã bao gồm cả các khoản thưởng, trợ cấp, phụ cấp… và cơ quan nhà nước là chủ sở hữu của các công ty cần xem xét lại. HỒNG TÚ ghi