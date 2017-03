Nhận tiền giúp nông dân khiếu kiện, một người bị khởi tố

(PL)- Ngày 6-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Kính (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Kính được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 6-2011, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người dân khiếu nại xin nhận thêm đất khoán tại Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ), ông Kính đã soạn đơn, hướng dẫn người dân gửi đến các cơ quan trung ương. Trong khi ông Kính biết rõ UBND TP Cần Thơ đã bác đơn khiếu nại của các hộ dân và các cơ quan tiếp dân trung ương không có chức năng giải quyết; từ đó tạo nên điểm nóng khiếu kiện kéo dài tại địa phương. Mỗi vụ khiếu nại ông Kính lấy 10 triệu đồng. Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác định ông Kính đã lấy của nhiều hộ dân ở Cần Thơ, Đồng Tháp, TP.HCM khoảng 55 triệu đồng… GIA TUỆ