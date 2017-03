Nhân viên bán bảo hiểm đi cướp

21 giờ ngày 25-10-2009, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, đoạn trước số nhà 281 (phường Hàng Bột - Đống Đa) xảy ra tài sản. Nạn nhân vụ cướp giật là hai phụ nữ đi xe máy Honda Wave RS màu đỏ, bị hai nam thanh niên đi xe máy Honda Dream II, không rõ biển kiểm soát áp sát cướp giật chiếc điện thoại di động Nokia E71 của người phụ nữ ngồi sau.

Sau khi gây án, hai tên cướp giật tẩu thoát vào ngõ 203 phố Tôn Đức Thắng, nhưng do không làm chủ được tốc độ, bọn cướp đã bị ngã. Ngay lập tức, nhân dân xung quanh nghe tiếng hô hoán của những người bị hại đã ập đến bắt giữ hai tên cướp, giao cho CAQ Đống Đa xử lý. Tại cơ quan công an, chúng khai là Nguyễn Viết Thảo và Trịnh Văn Sơn.

Theo các trinh sát chống cướp giật, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Đống Đa, Nguyễn Viết Thảo đã học hết THPT, đang làm nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ cho một đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, với bản chất lười lao động và ham chơi bời đua đòi, Thảo đã cùng với Sơn bàn cách đi cướp giật tài sản.

Cơ quan công an đã xác định được người bị hại của vụ cướp giật tài sản do Thảo và Sơn gây ra là chị Trịnh ánh Nguyệt, SN 1988, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa tiếp tục làm rõ.

Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Thảo và Sơn gây ra, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa (ĐC: 342B Thái Hà - phường Trung Liệt, quận Đống Đa) để phối hợp với cơ quan công an làm rõ thêm hoạt động của tội phạm.