Nhân viên bảo vệ lừa “chạy” bằng lái xe

Tam là nhân viên bảo vệ của Trường CĐ nghề Phú Yên nhưng mạo nhận là cán bộ của trường để câu nhử những người muốn lấy bằng lái xe ô tô, xe máy. Gặp ai đến liên hệ mua hồ sơ, Tam tìm cách gạ gẫm, câu nhử họ đưa tiền để “chạy” bằng lái xe. Tưởng thật, anh NVC đưa trước cho Tam 10 triệu đồng để lấy bằng lái xe ô tô tải trên 3,5 tấn (hạng C). Chờ hoài không thấy kết quả, anh Châu gọi hỏi, Tam tìm cách hứa hẹn rồi lẩn tránh. Bực tức, anh Châu dò hỏi mới biết Tam là nhân viên bảo vệ nên làm đơn tố cáo. Công an TP Tuy Hòa vào cuộc xác minh và phát hiện Tam còn hứa hẹn “chạy” bằng lái xe ô tô hạng C cho anh PNH lừa đảo chiếm đoạt 13 triệu đồng.

VIỆT TƯỜNG