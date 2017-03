Nhân viên bảo vệ trường tiểu học bị sát hại

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tấn (54 tuổi, nhân viên bảo vệ của Trường Tiểu học Bình Long).

Sáng 2-8, một số người làm việc tại Trường Tiểu học Bình Long đã phát hiện ông Tấn nằm chết trong phòng bảo vệ. Cơ quan công an phát hiện ông Tấn tử vong do có ngoại lực tác động vào vùng đầu. Ngoài ra, chiếc ĐTDĐ mà ông Tấn thường dùng không tìm thấy trong người ông cũng như xung quanh hiện trường. Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu vết lạ ở khu vực tường rào (cao khoảng 3 m) nghi vấn là những dấu vết của người ngoài đột nhập vào trường bằng con đường này.

Được biết ông Tấn đã có vợ và ba con. Gia đình ông Tấn ngụ đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cách Trường Tiểu học Bình Long không xa. Ông Tấn làm nhân viên bảo vệ tại trường trên 10 năm. Những người tại đây cho biết trong đêm 1-8 có nghe nhiều tiếng la quanh khu vực Trường Tiểu học Bình Long. Người dân kể tại đây thường xảy ra các vụ đạo chích đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Mới đây, ngày 31-7, một hộ dân đã bị mất trộm cùng lúc hai máy tính xách tay.

Bước đầu công an nhận định có khả năng có kẻ lạ đột nhập vào Trường Tiểu học Bình Long để trộm tài sản, do bị ông Tấn phát hiện nên kẻ này đã ra tay sát hại ông. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy xét hung thủ gây án.

