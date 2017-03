Nhân viên công ty dược phẩm Viễn Đông: Khốn đốn vì "quỹ công đoàn"

Tháng 11-2010, ông Lê Văn Dũng, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (DVD), đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội thao túng giá chứng khoán. Mới đây, nhiều nhân viên của Chi nhánh DVD phía Nam (411 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận) đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo ông Dũng còn có dấu hiệu chiếm đoạt một số tiền lớn của hàng trăm cán bộ, nhân viên DVD dưới hình thức huy động vốn.

“Quýt làm cam chịu”

Theo đơn, đầu năm 2010, ông Dũng - với cương vị lãnh đạo công ty DVD - cùng một số người thông báo kêu gọi cán bộ, nhân viên DVD ở các chi nhánh trên cả nước tham gia mua trái phiếu công đoàn DVD với tên gọi “Đầu tư quỹ công đoàn”. Có hai hình thức tham gia là nộp tiền mặt hoặc vay ngân hàng. Những cá nhân vay tiền tại ngân hàng A. sẽ được ông Dũng đứng ra bảo lãnh, tiền trả lãi vay được trừ vào tiền lương.

Chị V., một cán bộ của DVD Chi nhánh TP.HCM, bức xúc: “Anh chị em trong công ty hầu hết đều góp tiền vào quỹ công đoàn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Đây đều số tiền tích góp hoặc vay ngân hàng A. Toàn bộ tiền “quỹ công đoàn” nộp tại phòng kế toán của công ty rồi chuyển vào tài khoản riêng của ông Dũng. Theo thông báo, chúng tôi sẽ nhận được sổ cam kết của công ty xác nhận việc góp quỹ, hạn chót là tháng 5-2010. Tuy nhiên, tới nay chúng tôi vẫn chưa nhận được sổ. Thời hạn trả nợ ngân hàng đã tới thì ông Dũng bị bắt, mọi người rất hoang mang. Mới đây, ngân hàng yêu cầu những ai vay tiền phải bổ sung tài sản đảm bảo, nếu không sẽ thu hồi nợ”.

Chi nhánh DVD phía Nam và giấy xác nhận tiền tham gia “quỹ công đoàn” của Công ty DVD.

Được biết, riêng nhân viên Chi nhánh DVD phía Nam đã chuyển cho ông Dũng hơn 13 tỉ đồng tham gia “quỹ công đoàn”.

Công ty DVD sẽ trả nợ thay?

Trước sự phản ứng của cán bộ, nhân viên, tháng 3-2011, đại diện Công ty DVD từ Hà Nội có vào TP.HCM để họp giải quyết vụ việc trên. Theo đó, số tiền 13 tỉ đồng chưa rõ đã sử dụng vào việc gì bởi ông Dũng đã bị bắt. Phía công ty hứa sẽ trả tiền lại cho cán bộ, nhân viên trong vòng sáu tháng. Trước mắt, mỗi người sẽ được nhận giấy xác nhận nợ cho khoản đóng góp “quỹ công đoàn”. Còn phần nợ ngân hàng A. sẽ được chuyển sang để công ty “gánh” giùm.

Mặc dù cam kết như vậy nhưng đến nay Công ty DVD vẫn chưa thực hiện, trong khi ngân hàng A. đang ráo riết đòi nợ. Trước tình thế này, buộc lòng cán bộ, nhân viên Chi nhánh DVD phải làm đơn tố cáo.

ban giám đốc ngân hàng A. xác nhận, hiện có 186 cán bộ, nhân viên Chi nhánh DVD đang vay nợ tiền ngân hàng với số tiền tỉ. Việc họ vay tiền tham gia quỹ công đoàn là dựa trên sự tình nguyện giữa họ và ông Dũng. Cán bộ xử lý hồ sơ vay vốn của ngân hàng không liên quan bất kỳ thỏa thuận nào với ông Dũng hoặc Công ty DVD.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Phú Nhuận cho biết cơ quan này đang tiến hành xác minh theo nội dung tố cáo của nhân viên DVD. Sau khi có kết quả, hồ sơ sẽ được chuyển tới cơ quan điều tra để thụ lý theo thẩm quyền.

TRÙNG KHÁNH