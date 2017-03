Nhân viên khách sạn đánh bảo vệ dân phố

(PL)- Ngày 4-9, Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết sẽ làm rõ và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khách sạn HT (khu phố Đồng An 1, Bình Hòa) hành hung anh Lê Đình Hiếu, bảo vệ dân phố.

Theo công an phường, đêm 2-9, anh Hiếu bị nhóm bảo vệ nhốt vào khách sạn rồi đánh “hội đồng” làm anh phải cấp cứu tại bệnh viện. Một dân phòng khác tên Nhã cũng bị hành hung nhưng kịp chạy thoát. Các bảo vệ đã thu giữ còng số 8 của anh Hiếu. Khi lực lượng công an phường có mặt, giải quyết thì chủ và quản lý khách sạn không hợp tác. Được biết, công an đã mời bốn bảo vệ khách sạn HT về trụ sở làm việc, bước đầu họ không thừa nhận tấn công anh Hiếu, Nhã. Nguyên nhân bắt nguồn từ một vụ ẩu đả giữa nhóm bảo vệ khách sạn với một người khách. Khi nạn nhân bỏ chạy để xe máy lại, bảo vệ đã dẫn xe vào khách sạn, lực lượng bảo vệ dân phố tới can thiệp thì bị hành hung. VÕ BÁ