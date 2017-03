Nhân viên quán karaoke cưỡng đoạt tiền của khách

Sáng sớm 19-12-2009, những người dân có mặt tại khu vực phố Giang Văn Minh (Hà Nội), giật mình chứng kiến cảnh một người đàn ông ngoại quốc bật tung cửa xe taxi đang vận hành lao ra ngoài. Do chiếc xe ôtô đang chạy nhanh, nên người đàn ông ngoại quốc đã bị ngã và lộn mấy vòng trên mặt đường.

Người lái xe dừng chiếc taxi lại, xuống xe ngó nghiêng. 3 người đàn ông ngoại quốc khác cũng rời khỏi chiếc taxi ra chỗ nạn nhân đang nằm bất động. Nạn nhân của vụ “tai nạn” trên được nhân dân đưa vào Bệnh viện Việt - Pháp cấp cứu trong tình trạng hôn mê, do chấn thương sọ não. Thông tin về vụ “tai nạn” được nhân dân cấp báo cho Công an phường Cát Linh và cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa.

Qua tìm hiểu, Công an quận Đống Đa được biết, nạn nhân là ông Kim Joo Hwan, ở Hàn Quốc sang Việt Nam công tác. Những người bạn cùng đi trên chuyến xe taxi với ông Kim vào lúc xảy ra vụ việc là các đồng nghiệp của nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Đống Đa, rạng sáng 19-12-2009, ông Kim cùng các đồng nghiệp đến một quán karaoke ở phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa để hát. Sau khi thỏa thuận giá cả với nhân viên quán karaoke, ông Kim cùng những người bạn đồng hương được mời lên phòng hát.

Tiếp theo, các vị khách Hàn Quốc yêu cầu quán karaoke bố trí cho họ 4 tiếp viên nữ và thỏa thuận trả 10 USD/giờ cho mỗi cô. Ngồi hát được khoảng 2 giờ, 4 vị khách Hàn Quốc gọi nhân viên quán karaoke thanh toán tiền và trả tiền cho 4 tiếp viên nữ. Khi nhận hóa đơn thanh toán thấy ghi tới 450 USD, các vị khách Hàn Quốc không chấp nhận và cho rằng đã bị tính đắt.

Những vị khách Hàn Quốc chỉ chấp nhận thanh toán 80 USD cho 2 giờ hát mà thôi. Trước thái độ dứt khoát của 4 người khách nước ngoài, 3 trong số 4 nhân viên quán karaoke đã ngang nhiên lục soát người các vị khách và lấy được thêm 1,4 triệu đồng, ngoài số tiền 80 USD họ đã thanh toán. Đến 4h sáng cùng ngày, 4 người khách Hàn Quốc phải thanh toán thêm 200 USD mới được các nhân viên quán karaoke đồng ý trả “tự do”.

Tuy nhiên, họ phải ra lối cửa sau theo hướng dẫn của những nhân viên quán karaoke và được đưa lên một chiếc xe taxi loại 7 chỗ chờ sẵn. Thấy lái xe taxi điều khiển chiếc ôtô chạy về phố Giang Văn Minh, không đúng lối về nơi 4 vị khách Hàn Quốc đang ở là khách sạn Công đoàn, ông Kim cho rằng nhân viên quán karaoke định giở trò xấu xa gì đó nên hoảng sợ, đã bật cửa xe trong khi chiếc taxi đang chạy để lao xuống đường, dẫn đến tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa và Công an phường Cát Linh đã làm rõ 4 nhân viên quán karaoke cưỡng đoạt tiền của khách nước ngoài là Trần Minh Hải, SN 1982, quê ở xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (ảnh); Vũ Đức Viên, SN 1979, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức; Nguyễn Văn Đạt, SN 1987 và Hoàng Quang Trung, SN 1988, đều trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức - Hà Nội. Cả 3 đối tượng Viên, Đạt và Trung là nhân viên quán karaoke do Hải làm quản lý.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng trên khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của 4 vị khách Hàn Quốc. Biết khách nước ngoài đến hát có nhiều tiền, Hải đã nói với Đạt tính tiền hát tăng lên gấp 5-7 lần so với giá thỏa thuận ban đầu. Sau khi 4 vị khách chỉ thanh toán 80USD tiền hát, Hải chỉ đạo Đạt, Trung và Viên lục soát và cưỡng đoạt tiền của khách.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

