Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trộm tiền của khách

Ngày 25-8, Công ty khai thác ga sân bay Tân Sơn Nhất xác nhận: Các cơ quan chức năng của sân bay này vừa bắt quả tang và bàn giao cho Công an quận Tân Bình - TPHCM để tiến hành điều tra, xử lý một nhân viên của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất do có hành vi ăn trộm tiền của khách đi máy bay.

Trước đó, vào ngày 23-8, một hành khách muốn lấy lại hành lý đã ký gửi vào rạng sáng cùng ngày. Yêu cầu này được chuyển đến Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất để thực hiện và nhân viên Đào Văn Cương được giao nhiệm vụ này. Trong khi làm nhiệm vụ, Cương đã tự ý mở hành lý của khách và lấy trộm tiền đem giấu. Hành động này đã không qua được sự kiểm soát của an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Cương đã bị bắt quả tang, lập biên bản, tạm giữ để điều tra.

Theo lời khai của Cương, do thấy chiếc vali của khách không khóa, mở ra thấy bên trong có tiền nên Cương đã nảy lòng tham, trộm tiền của khách và giấu trên chiếc hộp cứu hỏa.





Theo NLDO