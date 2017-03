Nhân viên thú y ra giá chung chi

Phá dây niêm phong, sai số lượng vẫn “lọt” qua 6 trạm kiểm dịch Ngày 16-3, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Hoàng Văn Định (41 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) vì đã có một số sai phạm nghiêm trọng trong kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật với số tiền gần 8 triệu đồng. Trước đó, khoảng 12g ngày 11-3 trạm phối hợp với Đội CSGT Cát Lái tuần tra tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy (P.Cát Lái, Q.2) phát hiện xe tải chở heo thịt do ông Định lái có dấu hiệu sai phạm nên kiểm tra. Ông Định xuất trình một giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ cấp ngày 8-3 có giá trị hết ngày 12-3 cho lô hàng 150 con heo thịt từ Phú Thọ đi Cai Lậy (Tiền Giang). Ngoài ra, ông Định xuất trình thêm một biên bản niêm phong lô hàng (mã số 20-08), phía sau mặt giấy có đóng 20 dấu phúc kiểm từ các trạm kiểm dịch của ít nhất 12 tỉnh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện dù xe vận chuyển heo thịt của ông Định sai quy định (sàn xe bị cải tạo làm tầng bằng gỗ, không có nơi chứa nước thải trong quá trình di chuyển), song cán bộ của Chi cục Thú y Phú Thọ vẫn cấp phép vận chuyển. Khi xe vào phúc kiểm tại trạm kiểm dịch ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng..., các cán bộ thú y đều không phát hiện xử lý mà lại phúc kiểm cho qua. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện các sai phạm nghiêm trọng khác như dây niêm phong kẹp chì đã bị phá, số heo thực tế trên xe chỉ còn 136 con (thiếu 14 con). Theo ông Định, trong quá trình vận chuyển do thời tiết thay đổi, 14 con heo đã bị chết nên ông đã tự ý phá niêm phong tại Quảng Nam và bán số heo này cho đầu nậu ở các địa phương gồm Quảng Nam (1 con), Nha Trang (1 con) và Đồng Nai (12 con). Như vậy, quá trình vận chuyển từ Quảng Nam vào TP.HCM dù không có dây niêm phong, sai số lượng... nhưng có tới sáu trạm kiểm dịch tiếp tục đóng dấu phúc kiểm cho xe chở heo thịt của ông Định gồm trạm Đức Phổ (Quảng Ngãi), Bình Đê, Cù Mông (Bình Định), Hảo Sơn (Phú Yên), Thuận Bắc (Ninh Thuận) và Đình Sơn (không rõ tỉnh). Theo quan sát của chúng tôi, về hình dạng, kích cỡ và nội dung dấu phúc kiểm của các đơn vị này rất khác nhau. Trên dấu phúc kiểm chỉ ghi ngày, không ghi giờ phúc kiểm, không ghi tên cán bộ kiểm tra thậm chí một số dấu không ghi rõ của tỉnh nào và xác nhận đã phúc kiểm hay chưa. Dựa vào bảng dấu phúc kiểm có thể nhận thấy ngoài việc vào phúc kiểm tại một số trạm, ông Định đã “lách” phúc kiểm ở một số trạm, trong đó có trạm Ông Đồn (Đồng Nai) trước khi “lọt” vào TP.HCM. HOÀNG LỘC