Nhân viên thuê xe tải khoắng sạch shop thời trang

Nghi can được xác định tên Vinh, sinh viên một trường CĐ tại TP.HCM và là nhân viên mới vào làm tại shop thời trang PT3000 được ba ngày.

Theo điều tra của cơ quan công an, lúc 1 giờ 30 sáng 4-11, người dân sống gần shop thời trang này thấy Vinh cùng ba người khác thuê taxi tải đến mở cửa cửa hàng, thu dọn quần áo lên xe. Mọi người tưởng chủ shop chuyển cửa hàng đi nơi khác nên không để ý. Đến sáng cùng ngày, chủ shop tới mở cửa cửa hàng mới tá hỏa đi báo công an. Công an quận Gò Vấp kêu gọi Vinh ra đầu thú để được giảm nhẹ tội.

D.THANH