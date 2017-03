Nhân viên trực bệnh viện khuyên nhưng hung thủ dọa chém

Liên quan đến vụ “cắt chân bệnh nhân”, ngày 7-1, tại cuộc giao ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, BV Xanh Pôn đã cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí về vụ việc này và tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Theo Phó Giám đốc BV Xanh Pôn Nguyễn Đình Hưng, hiện bệnh nhân nhận biết được khi có người gọi, hai đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Đồng thời, vết thương ở hai chân không có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, tiên lượng tình trạng của bệnh nhân rất nặng do bị ung thư cổ tử cung, đã di căn não và ổ bụng, khối u ở não lớn.

Tường trình về vụ cắt chân, đại diện BV Xanh Pôn cho biết khoảng 1 giờ 30 sáng 2-1, điều dưỡng trực thấy hai người nhà đang xoa bóp cho bệnh nhân. Điều dưỡng thăm hỏi, bệnh nhân trả lời không đau và không phát hiện gì thêm. Đến khoảng 3 giờ 20, nhận thấy người nhà có hành động quá khích - bẻ chân bệnh nhân - ngay lập tức điều dưỡng và bác sĩ trực cùng đến yêu cầu người nhà dừng ngay hành động trên. Khi đó, người đàn ông tên Trần Tuấn Khương - em trai bệnh nhân - tay đang ôm chặt chân phải của bệnh nhân vào thành giường, tay kia cầm dao liên tục cứa và chặt chân bệnh nhân. Nhân viên trực báo bác sĩ trưởng tua, trực lãnh đạo bệnh viện, trực bảo vệ và Công an phường Điện Biên; đồng thời tìm cách tiếp cận giải cứu cho bệnh nhân và khuyên nhủ hung thủ nhưng người thanh niên hung hãn khua dao dọa mọi người ai vào thì chém.

Sau khi tiếp cận được với người bệnh, các điều dưỡng, bác sĩ trực chuyên khoa, các bác sĩ trực khối ngoại khẩn trương mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Phẫu thuật viên kiểm tra thấy khớp gối phải bị đứt các dây chằng và không có khả năng bảo tồn. Hội chẩn cả kíp trực quyết định phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi phải. Khâu vết thương da cổ chân trái. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu ngoại trong tình trạng lơ mơ, nói nhảm.

Song song với việc cấp cứu khẩn cấp người bệnh, bệnh viện phối hợp với Công an phường Điện Biên, Công an quận Ba Đình giải quyết vụ việc và lập biên bản hiện trường, dẫn người gây án về cơ quan công an làm việc. Phó Giám đốc BV Xanh Pôn Nguyễn Đình Hưng cho biết hiện bệnh viện đã bố trí thêm các ca trực bảo vệ nhằm tăng cường an ninh bệnh viện. Tuy nhiên, ông Hưng cũng thừa nhận việc đảm bảo an ninh tại các bệnh viện là rất khó khăn, rất nhiều đối tượng ra vào, trong khi đó bệnh viện không đủ nhân viên y tế trực 24/24 giờ.

AT