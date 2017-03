Nhập viện sau khi đến công an xã ‘làm việc’?

Trước đó, Trưởng Công an xã Bình Kiều Phan Văn Ánh ký giấy mời ông đến trụ sở công an làm việc theo đơn đề nghị.

Theo ông Đôi, gia đình ông có xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Cụ thể, nhiều con vịt nhà ông liên tiếp bị chó nhà hàng xóm cắn chết nên ông đã “mật phục”, bắt được quả tang và đập chết con chó. Từ đó giữa hai nhà xảy ra xô xát khi một bên đòi bồi thường chó, còn bên kia đòi trả vịt. “Có thể vì lý do này mà tôi bị mời đến làm việc. Nhưng tôi chỉ đoán thôi chứ không biết họ có làm đơn không” - ông Đôi kể.

Ông Đôi nhập viện với đầy thương tích trên người. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo giấy mời, ông Đôi đến và gặp trưởng, phó công an xã. Tại đây ông Đôi được đề nghị chờ một cán bộ công an huyện đến. Sau đó có hai người đàn ông mặc thường phục đến (không xưng họ tên, chức vụ) mời ông xuống phòng ngủ của bảo vệ và yêu cầu ông Đôi viết tường trình. Tuy nhiên, sau khi viết xong thì một trong hai người đó yêu cầu viết lại. Ông Đôi cho hay ông còn bị thu giữ điện thoại... “Ở buổi làm việc này, tôi phải viết tới 13 bản tường trình và liên tiếp bị đánh đến choáng váng, không còn tỉnh táo” - ông Đôi nói.

Về tới nhà, thấy có nhiều vết thương và bầm dập, vợ con đã phải đưa ông vào BV huyện Khoái Châu và điều trị cả tuần mới được xuất viện. Đến nay ông vẫn tiếp tục uống thuốc và vẫn chưa làm được việc nặng. Vụ việc đã được ông Đôi chuyển đến Công an huyện Khoái Châu nhưng đến nay cả chục ngày rồi ông vẫn chưa được thông báo gì. “Trước đó, tôi có phản ánh về việc làm đường nông thôn đoạn qua nhà tôi chỉ rộng 2 m, dày 15 cm, trong khi thiết kế phải rộng 3 m, dày 20 cm. Quả thật đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao, chẳng lẽ chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giữa chòm xóm với nhau mà tôi lại bị đánh đập như thế?” - ông Đôi nói và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Theo ghi nhận của PV, thương tích ông Đôi là có nhưng nó có phải xuất phát từ “buổi làm việc” tại Công an xã Bình Kiều hay không? Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã liên hệ với Công an xã Bình Kiều thì được trả lời vụ việc đang được công an huyện và tỉnh điều tra nên không cung cấp thông tin. Tại Công an huyện Khoái Châu, sau một lúc xuất trình giấy giới thiệu và chờ thì PV được trả lời rằng lãnh đạo công an huyện đã đi họp hết nên sẽ sắp xếp lịch làm việc trong thời gian tới.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.