Nhật Bản viện trợ Việt Nam nâng cấp xe cứu hỏa

Đại sứ Tanizaki Yasuaki bày tỏ vui mừng khi dự án này sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy của các địa phương Việt Nam trong bối cảnh các vụ hỏa hoạn ngày càng gia tăng, các hoạt động phòng cháy chữa cháy được quan tâm lưu ý ngày càng nhiều.



Riêng ở Hà Nội, số vụ hỏa hoạn năm 2008 là 227 vụ, tăng 40% so với năm 2009 với 297 vụ, thiệt hại về vật chất lên đến 197 tỷ đồng, tăng 130% so với 5 năm trước.



Theo Sở Công an thành phố Hà Nội, nếu nhìn vào tốc độ phát triển dân số, thì cần phải trang bị thêm rất nhiều phương tiện chữa cháy, tuy nhiên, xe cứu hỏa là loại xe chuyên dụng nên giá thành cao, khó trang bị đầy đủ trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp.



Ngoài Hà Nội, còn nhiều tỉnh thành đang đứng trước nhu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cùng với đà phát triển kinh tế tại địa phương.



Do đó, Công an thành phố Hà Nội đã đứng ra làm đầu mối để nhận xe chữa cháy đã qua sử dụng của Nhật Bản, nhằm tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy tại thành phố lớn như Hải Phòng, các tỉnh lân cận Hà Nội với nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình..../.





