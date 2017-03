Nhặt được súng, nghịch chơi, bắn chết bạn

Ngày 18/11/2011, Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, Đỗ Đình Doanh (22 tuổi, huyện An Dương, Hải Phòng) đã đến công an tự thú về hành vi nghịch súng, bắn chết bạn vào tối 15/11.

Tại cơ quan điều tra, Doanh khai: Tối 15/11, Doanh cùng Sinh và 3 người bạn sang thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão chơi. Đến gần 21 giờ, Sinh đưa Doanh về bằng xe máy. Đi qua cầu Trạm Bạc, Sinh dừng lại đi vệ sinh. Tại đây, Doanh nhặt được khẩu súng colt ở vệ cỏ. Trên đường đi, Doanh ngồi phía sau nghịch súng và bị cướp cò. Viên đạn trúng gáy khiến Sinh ngã xuống đường. Nạn nhân được đưa cấp cứu nhưng đến sáng 16/11 đã tử vong. Theo Bùi Hương (Dân Việt)