Nhậu trên sà lan, 1 cô gái rớt sông chết

Ngày 23/8, tin từ Công an huyện Tân Trụ (Long An), cho biết đã tìm thấy xác 1 phụ nữ bị chìm dưới sông Vàm Cỏ Đông vào ngày 21/8. Nạn nhân được xác định Đinh Thị Kim Phương (20 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, Long An). Nguyên nhân chết vẫn chưa làm rõ.



Trước đó, khoảng 10h ngày 21/8, một nhóm thanh niên từ TP.HCM đến một khu du lịch thuộc ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, mướn phà của chị Lâm Thị Kiểu để chạy dọc theo sông Vàm Cỏ Đông vừa ngắm cảnh, vừa nhậu.



Sau khi nhậu đã say, nhóm người này xuống sông tắm. Đến 16 giờ, do đùa giỡn, chị Phương rơi xuống sông chìm mất tích.



Do nước chảy xiết, nhóm thanh niên thuê dân địa phương tổ chức tìm kiếm, nhiều giờ mới tìm được xác. Được biết, chị Phương đã có chồng và 1 con nhỏ.





(Theo NLĐ)