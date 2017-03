Nhảy từ tầng 6 bệnh viện, cụ ông tử vong

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn C., 65 tuổi ngụ xã Lợi Bình Nhơn (Tp. Tân An, Long An). Ông C. nhập viện điều trị tại phòng 610, Khoa Phổi thận được một thời gian. Những bệnh nhân cùng phòng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông C. có biểu hiện chán nản về bệnh tình nên có thể đây là vụ nhảy lầu tự tử.

Hiện trường vụ nhảy lầu

Đây không phải là trường hợp nhảy lầu tự tử duy nhất tại bệnh viện Đa khoa Long An, chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây đã có ít nhất 4 trường hợp nhảy lầu tự tử tại bệnh viện này.