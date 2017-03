Nhiễm mặn đe dọa nguồn nước uống ở Sài Gòn

Sở NN&PTNT TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng nhiễm mặn trên sông Sài Gòn - Đồng Nai và yêu cầu các đơn vị liên quan đến hoạt động cấp nước, thủy lợi phải chủ động ứng phó với tình trạng này.





Sở NN&PTNT TP.HCM cảnh báo tình trạng nhiễm mặn trên sông Sài Gòn đang tăng cao. Ảnh: KB

Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết kết quả khảo sát do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện cho thấy độ mặn tuần đầu tháng 2-2016 trên sông Sài Gòn - Đồng Nai tăng so với độ mặn tuần cuối tháng 1- 2016. Độ mặn vào thời điểm này cũng cao hơn so với mặn cùng tuần năm 2015. Dự báo tới đây nồng độ mặn sẽ tiếp tục tăng.

Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu, tình trạng nhiễm mặn trên sông Sài Gòn - Đồng Nai tăng cao nên hoạt động cấp nước cho địa bàn TP.HCM cũng gặp không ít khó khăn.



Hoạt động lấy nước thô trên sông Sài Gòn - ĐồngNai đã từng có lúc phải dừng lại do nước sông nhiễm mặn cao. Trong ảnh: Khu vực lấy nước thô trên sông Đồng Nai của Nhà máy nước Thủ Đức - TP.HCM. Ảnh: KB

Các số liệu quan trắc cho thấy một số chỉ tiêu nước thô lấy từ sông Sài Gòn - Đồng Nai nhiều thời điểm không còn đáp ứng được theo quy chuẩn cấp nước (độ mặn vượt quá 25 mg/lít). Do đó có lúc hoạt động cấp nước phải ngưng trệ vị nguồn nước thô nhiễm mặn quá cao, không xử lý được.

Hiện Sawaco đang tính toán xây hồ chứa nước ngọt tại địa bàn huyện Củ Chi để tìm nguồn nước thay thế trong trường hợp nước sông Sài Gòn - Đồng Nai nhiễm mặn quá cao.