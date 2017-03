Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục xuống thấp vào ngày mai

* Rét đậm, rét hại sẽ kéo dài đến 20-1



Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc trong ngày mai sẽ làm nhiệt độ miền Bắc giảm hơn nữa. Dự báo hai đợt không khí lạnh liên tiếp xuất hiện từ ngày 14-1 sẽ làm miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại đến ngày 20-1.



Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, nhiệt độ tại Sìn Hồ (Lai Châu) cũng xuống mức 4,3 độ C, đèo Pha Đin 4,5 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 9,8 độ C, Hà Nội 11,2 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất cũng phổ biến dưới 13 độ C như Vinh (Nghệ An) 12,1 độ C, Hà Tĩnh 11,2 độ C, Đồng Hới 12,5 độ C, Huế 14,6 độ C…



Từ gần sáng và ngày mai (11-1), lại thêm một khối không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm thấp. Đợt không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió trên cao sẽ làm mưa nhỏ xuất hiện ở miền Bắc làm cái rét càng thêm buốt giá.



Dự báo nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 9-10 độ C, vùng núi từ 3-5 độ C, vùng núi cao dưới 1 độ C có nhiều khả năng xuất hiện băng giá. Đợt không khí lạnh cũng làm các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Riêng Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại.



Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động rất mạnh. Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9 và mưa dông rải rắc, biển động mạnh.



Khoảng ngày 14, 15-1 và 17, 18-1 sẽ có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp xuống nước ta. Do vậy, đợt rét này ở các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến ngày 20-1.Theo ông Lưu Minh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai - đợt không khí lạnh ngày mai sẽ làm tình trạng rét ở miền núi càng thêm khốc liệt khi nhiệt độ giảm sâu kết hợp với mưa nhỏ. Với tình thế thời tiết này, tại các xã vùng cao của huyện Bắc Hà, Bát Xát và Sa Pa có nhiều khả năng xảy ra băng giá, sương muối hoặc mưa đông kết.





Theo T.PHÙNG (TTO)