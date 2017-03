Nhiệt độ ở miền Bắc tăng trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Nhiệt độ ở khu vực Bắc bộ cũng vì vậy tăng khoảng 1-2 độ C, dao động trong khoảng 27-28 độ C. Dự báo nền nhiệt trong khu vực sẽ tiết tục tăng trong những ngày tới, tới ngày 14/5, nhiệt độ vào ban ngày tại Hà Nội và một số nơi thuộc Bắc bộ có thể lên tới 36 độ C.

Ngày 11/5, khu vực Trung bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ trong khu vực giảm khoảng 1-2 độ C so với ngày 10/5, có mưa rào và dông ở một số nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30-33 độ C. Do nền nhiệt một số khu vực Trung bộ những ngày trước đó khá cao nên khi có không khí lạnh tác động tới đã tạo ra nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, tố, vòi rồng cần phải đề phòng.

Khu vực Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng nóng, có mưa và dông ở một vài nơi nhưng lượng mưa không đáng kể, nhiệt độ duy trì ở mức khá cao 33-35 độ C. Một số nơi thuộc miền Đông Nam bộ, nhiệt độ lên tới 36-37 độ C. Do nắng nóng kéo dài và lượng mưa ít đang làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn ở nhiều tỉnh thuộc khu vực nam Trung bộ và Nam bộ.

Tình trạng xâm nhập mặn tại sông Đồng Nai được các cơ quan chuyên môn đánh giá là cao kỷ lục trong lịch sử. Ngư dân tại thành phố Biên Hòa còn đánh bắt được nhiều cá nước mặn và nước lợ, mà trước đây chỉ có ở khu vực cửa sông thuộc tỉnh Bà Rịa -Vùng Tàu và huyện Nhơn Trạch.

Thời tiết kho hạn và nắng nóng cũng làm nhiều khu vực rừng ở Nam Bộ tiếp tục được đặt trong tình trạng cảng báo cháy ở cấp nguy hiểm nhất (cấp 5).

* Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 11/5

Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4 - 5.

Vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến đông cấp 4.

Vùng biển từ Bình Định - Ninh Thuận: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 4.

Vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp 3 - 4.

Vùng biển từ Cà Mau - Kiên Giang: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 - 5.

Khu vực giữa Biển Đông: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 4.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 4.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ./.