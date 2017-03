Nhiệt độ tại bắc Trung Bộ có thể lên tới 42 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, dự kiến trong 4-5 ngày tới, ngoại trừ khu đông bắc và vùng núi phía bắc có mưa rào và giông, vùng đồng bằng trung du sẽ nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ phổ biến từ 27-38 độ C, riêng tại các tỉnh nam đồng bằng, Hà Nội và Hòa Bình nhiệt độ còn cao hơn.

Trong khi đó, nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng mức độ gay gắt tại các tỉnh bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 26-39 độ C, riêng vùng núi nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 41-42 độ C. Các tỉnh nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26-38 độ C.

Theo Quang Duẩn (TNO)