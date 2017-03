Nhiều cây xăng nguy hiểm vẫn hoạt động

Đường dây nóng của báo Pháp Luật TP.HCM từng nhận được phản ánh của người dân về cửa hàng xăng dầu 268 (số mới 464) Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) hoạt động kinh doanh sát trạm đăng kiểm xe cơ giới 50-10S nên không đảm bảo an toàn PCCC. Thanh tra Sở CS PCCC đã xác minh, kết quả cho thấy: Khoảng cách giữa cửa hàng xăng và trạm đăng kiểm bảo đảm đúng tiêu chuẩn hiện hành. Tuy nhiên, cửa hàng xăng trên kinh doanh khi chưa được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Do đã quá thời hiệu xử phạt nên Sở CS PCCC yêu cầu cửa hàng trên phải khắc phục về thẩm duyệt PC và CC. Theo phân loại, cửa hàng trên thuộc phụ lục hai Quyết định 39/2007, phải ngưng hoạt động từ cuối năm 2010.