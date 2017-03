Nhiều dấu hiệu rút ruột công trình ở Phú Yên

(PL)- UBND huyện Tuy An (Phú Yên) vừa cho biết đã xác định nhiều hạng mục tại công trình đường giao thông dẫn đến trung tâm xã An Thọ (huyện Tuy An) có nhiều dấu hiệu bị rút ruột. Huyện đã yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ dự án.

Qua kiểm tra ban đầu, hàng loạt hạng mục thi công không đúng với thiết kế: Thay vì xây bằng đá chẻ, vữa xi măng max 100 tại đường và đường dẫn hai bên cầu Suối Cái, nhà thầu chỉ trám xi măng trên bề mặt. Nhiều vị trí xi măng đã bị bong tróc. Đá xây tại nhiều vị trí không đúng quy cách; có lẫn đá lô ca không có trong thiết kế. Thậm chí có nhiều chỗ không có vữa xi măng… Phần lớn các hạng mục thi công không đúng thiết kế song Ban Quản lý các công trình đầu tư-xây dựng cơ bản huyện Tuy An, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát… vẫn nghiệm thu. T.LỘC