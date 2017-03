Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS

Tại Hà Nội, Hội Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức mít-tinh và diễn tiểu phẩm chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV; tìm hiểu kiến thức về HIV; tôn vinh những cá nhân tích cực phòng, chống HIV… Tính đến nay, Hà Nội có tổng cộng hơn 23.000 người nhiễm HIV, khoảng 3.650 bệnh nhân chết do AIDS. Hầu hết các trường hợp đều 20-39 tuổi.

Từ 19 giờ 40 đến 20 giờ 30 tối 27-11, 100 nhóm thành viên thuộc Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng, chống AIDS (VCSPA) (cùng một số nhóm khác) đã tổ chức chương trình Thắp sáng ngọn lửa yêu thương. Chương trình diễn ra đồng loạt tại 23 điểm ở 17 tỉnh, thành với sự tham gia tự nguyện của hơn 3.000 người tại cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức mít-tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Tính đến nay, Nghệ An có gần 8.000 người nhiễm HIV, hơn 2.100 người chết do AIDS.

