Nhiều khả năng trưởng Văn phòng Công chứng Việt Tín tự tử

(PL)- Ngày 26-5, tin từ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết kết luận chính thức của Viện Pháp y Trung ương về nguyên nhân chết của ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Văn phòng Công chứng Việt Tín (quận Hai Bà Trưng), là do ngạt nước. Cơ quan công an nhận định nhiều khả năng ông Hải đã tự tử.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trưa 12-4, người dân phát hiện xác ông Hải trôi dạt vào bờ sông Hồng, khu vực sau trường bắn Yên Sở. Ông Hải và Văn phòng Công chứng Việt Tín có liên quan đến nhiều bộ hồ sơ công chứng giả, nhờ đó Hà Thùy Linh (ngụ quận Hai Bà Trưng) đem lừa đảo hàng chục tỉ đồng. THANH TÚ