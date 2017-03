Nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích nói trên với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh dần.



Hiện nay, trên khu vực vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) đang tồn tại nhiều đám mây dông phát triển mạnh, trong những đám mây dông này có thể sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh…



Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần đề phòng và theo dõi sự phát triển của những đám mây dông này trong các bản tin dự báo thời tiết biển.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày và đêm 3/8 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22- 33 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 25-34 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt từ 25-33 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-33 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 25-34 độ C.



Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 22-31 độ C.



Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24-32 độ C./.

Theo TTXVN